7Forza Italia consegna i pacchi alimentari alla Caritas diocesana. Una delegazione di Forza Italia, composta dal commissario regionale sen. Francesco Battistoni e dal capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi, si è recata in visita all'arcivescovo di Fermo Mons. Rocco Pennacchio per la consegna formale dei primi 100 pacchi alimentari alla sezione locale della Caritas.

Durante l'incontro è arrivata anche la telefonata al vescovo da parte del presidente Silvio Berlusconi, che ha spiegato l'iniziativa sociale che Forza Italia sta mettendo in campo in tutto il territorio nazionale e che nelle Marche parte proprio da Fermo. «Ci stiamo mobilitando in tutto il territorio - afferma il senatore azzurro Battistoni - per distribuire alle associazioni di volontariato dei pacchi alimentari, consapevoli che la crisi economica avrà un lungo e pesante strascico su numerose famiglie. Questa iniziativa è soltanto un piccolo gesto ma sono convinto che possa essere un esempio per molti altri, è attraverso queste azioni che si possono fare grandi cose». Arriva anche il commento di Jessica Marcozzi che afferma: «Sono orgogliosa di aver fatto da apripista nella mia Regione. Ringrazio il coordinamento provinciale di Forza Italia di Fermo per il grande lavoro svolto nel corso di tutte queste settimane difficili . Per ora abbiamo consegnato 100 pacchi, ma siamo già al lavoro per la prossima consegna che speriamo di poter effettuare molto presto, Fermo e la sua provincia si sono dimostrati molto sensibili ai bisogni di quella parte di popolazione che ha subìto un pesante coltraccolpo da questa crisi che ha colpito tutti». 4

Forza Italia ringrazia il Vescovo di Ferm o Monsignor Rocco Pennacchio per la sua disponibilità e la sensibilità con cui sta gestendo questa lunga fase di emergenza sanitaria in tutto il, territorio. Intanto si susseguono le iniziative di solidarietà in tutto il Fermano.

