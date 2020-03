7Fiere calzaturiere che si svolgono regolarmente ma con il rischio di essere quasi deserte e con gli espositori adirati. È lo scenario che si prevede per i prossimi appuntamenti a marzo. L'esempio è arrivato da Offenbach (Germania) dove ieri si è conclusa la fiera della pelletteria Ilm con circa 300 espositori, molti italiani e alcuni maceratesi. La normativa imponeva l'alt a chi presentava sintomi tipo febbre, tosse o fiato corto. Risultato? Affluenza -41%. Nessuno vuole rischiare di beccarsi il Coronavirus, magari stando a contatto con un italiano. La stessa situazione si potrebbe ripresentare a Düsseldorf dove, dall'8 al 10 marzo è in programma Gallery Shoes, dove saranno presenti una ventina di marchi fermani. Nel weekend scorso Messe Düsseldorf ha deciso di rimandare in blocco tutte le manifestazioni che organizza nella città tedesca. Gallery Shoes è organizzata dalla Igedo Company e per ora è stata confermata. Sempre restando in Germania è stato confermato il regolare svolgimento dei saloni Moda Made in Italy (15-16 marzo) ed Essenz (15-17 marzo) a Monaco. Andando al di fuori della Germania, La Moda italiana in programma ad Almaty da domani al 6 marzo è stata annullata. Ora bisognerà vedere se le aziende riusciranno a recuperare i soldi già sborsati. Sicuramente non le spese di alloggio mentre ci sarebbero buone possibilità per le spese della manifestazione. Confermata invece La Moda italiana a Kiev in calendario l'11 e 12 marzo. Quali ucraini sfideranno il messaggio internazionale dell'italiano portatore di Coronavirus? Dal 17 al 20 marzo è in programma a Mosca l'Obuv. Per ora tutto confermato. Ma anche qui il timore di assistere ad una fiera con pochissimi visitatori è altissimo.

Massimiliano Viti

