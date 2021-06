7Era il mese di dicembre quando dalla scuola dell'infanzia di Pedaso arrivava una denuncia e una richiesta di aiuto: quasi quotidianamente il loro bel giardino era infestato da rifiuti di ogni sorta, gettati da passanti al di là della siepe. Cosa fare, allora, oltre che pulire quotidianamente? L'idea dell'assessore D'Angelo, prontamente accolta dalla preside Annarita Bregliozzi e dalle insegnanti, è stata quella di trasformare una criticità in una occasione educativa per studenti e cittadini. Coinvolgere i ragazzi della vicina scuola media per ideare e realizzare un cartello che invitasse i passanti ad utilizzare i cestini e non a gettare i rifiuti nel giardino. Ma, come sempre accade, i ragazzi superano le nostre aspettative e la classe III B, sapientemente guidati dalla professoressa di Arte Cristina Lanotte, ha saputo mettere tutta la sua creatività nella realizzazione di non uno ma di molti cartelli illustrati pensati proprio per tutelare l'ambiente di gioco dei loro colleghi più piccoli. In una emozionante cerimonia, alla presenza dell'assessore promotore dell'iniziativa, della preside e di tutti i bambini della scuola dell'infanzia che gli hanno fatto una festosa accoglienza, sono stati affissi sul cancello esterno della scuola, per insegnare ai grandi come ci si comporta. Ma visto che le cose belle non vengono mai da sole, quasi per contagio spontaneo, i ragazzi del consiglio comunale ragazzi di Pedaso e di Altidona, hanno rilanciato presentando una serie, altrettanto bella e significativa, di manifesti.

