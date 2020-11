7Eliminare il più possibile l'uso della plastica e dotare tutti gli studenti di una borraccia in alluminio, unitamente a una progettualità finalizzata a sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile di acqua e plastica. Obiettivo raggiunto dal consiglio d'istituto comprensivo che, in contatto con la società Tennacola, grazie al professor Verducci e i suoi studenti, ha realizzato i contenitori con il logo del Comune, della stessa azienda e dell'Isc. Purtroppo l'emergenza Covid ha portato a bloccare tutte le attività, rinviando al nuovo anno scolastico l'iniziativa programmata a monte per Natale. La scorsa settimana, quindi, le borracce sono state consegnate a scuola per l'infanzia, primaria e media. In rappresentanza dell'amministrazione comunale il sindaco Ediana Mancini, il vice Endrio Ubaldi, gli assessori Roberto Basso e Cristiana Puggioni oltre alla consigliera Maria Ercolani. La delegazione ha voluto ringraziare la dirigente scolastica Chiara Cudini e Giuseppe Mochi, presidente della società di servizio idrico integrato, impossibilitato a partecipare ma che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Un ringraziamento è stato fatto a tutti i genitori del Consiglio d'istituto, a partire dalla presidente Laura Petrini e a Roberto Di Chiara.

p. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA