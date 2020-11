7Due alunni positivi alla primaria di Monte Urano e uno a quella di Piane Tenna a Sant'Elpidio a Mare: per queste tre classi vengono sospese le lezioni in presenza e gli alunni resteranno a casa. Per Monte Urano l'annuncio è stato della sindaca Moira Canigola: «Ho appreso dalla dirigente dell'Isitituto Comprensivo, Rossana Gentilini, della positività al Covid di due alunni di due classi della primaria. Subito sono state avvertite tutte le famiglie degli altri studenti. Tenuto conto dell'esigenza primaria di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, la preside ha disposto la sospensione cautelativa delle lezioni in presenza dal giorno 16 novembre al giorno 27 novembre e il diritto all'istruzione sarà assicurato attraverso la didattica a distanza». È stato il sindaco Alessio Terrenzi, invece, ad evidenziare la comunicazione della preside riguardo la classe della primaria di Piane Tenna a Sant'Elpidio a Mare, specificando che si tratta della «classe 4U della scuola primaria, i cui alunni pertanto non frequenteranno le lezioni ma resteranno a casa; per la didattica a distanza si rimanda alle comunicazioni della scuola». I sindaci continuano a mettere in atto ogni misura necessarie in attesa «di valutazioni ufficiali da parte del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica dell'Area vasta 4 di Fermo». Lezioni da casa anche per la media di Montottone, il piccolo centro che sembra bersagliato dove, come riferiamo nel servizio in alto, ci sono ste 2 vittime durante lo scorso fine settimana. Numeri elevati per un centro così piccolo. Sempre nella stessa Montottone già in quarantena la terza media, che rientrerà in classe il prossimo giovedì, da venerdì è a casa anche la seconda, e da ieri pure la prima.

Chiara Morini

