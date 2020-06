7Domani si celebra la Giornata mondiale del benessere. Saranno collegate 150 nazioni: eventi live streaming per 24 ore di fila che partiranno dalla Nuova Zelanda e si concluderanno alle Hawaii. Per l'Italia è stato scelto in qualità di ambasciatore il professor Cristiano Verducci (nella foto), esperto del settore, e come base unica italiana sarà il Club House di Monteleone di Fermo. Una manifestazione unica e del tutto inedita, in diretta Facebook da tutto il mondo, che darà al piccolo paese dell'entroterra fermano una visibilità enorme. In modo particolare, tre gli eventi che vedranno Monteleone al centro della ribalta. Il primo alle 7 ora italiana, dove Verducci terrà una lezione sulla Respirazione consapevole in diretta nel programma ufficiale per tutto il mondo e poi alle 10 lo stesso collegherà i maggiori rappresentanti dell'Economia del benessere italiano su zoom e sempre in diretta su Facebook (Global Wellness Day Italy). Nel pomeriggio, alle 17 e solo su prenotazione, lo stesso Verducci terrà un seminario a Monteleone (presso il Club House), questa volta incontrando personalmente gli interessati e seguendo tutte le normative di sicurezza. Con il motto e slogan: Un giorno che può cambiare la vita! il Global Wellness Day è la Giornata Mondiale del Benessere, che si celebra ogni anno in più di 150 nazioni nei 6 continenti grazie ai rispettivi leader ed ambasciatori nei vari paesi che coordinano più di 5.000 eventi e programmi dedicati al benessere psico-fisico e che sono stati scelti e riuniti dal quartier generale della sua fondatrice, la turca Belgin Aksoy, che lo ha ideato nel 2002 e creato un'organizzazione no-profit internazionale sotto un'unica bandiera e brand ufficiale con l'hashtag: #GWD. «Lo scopo di questa giornata spiega Verducci è quella di promuovere sempre e stimolare la consapevolezza dell'importanza di vivere in maniera sana e sostenibile e di offrire indicazioni semplici che tutti possano seguire». Numerosi sono in Italia i centri fitness, estetici e del benessere, hotel e catene di ospitalità e del turismo internazionale, ma anche importanti scuole e Università come la European School of Economics, college privato con sedi in Italia ed estero e che ha addirittura istituito un dipartimento del Benessere Wellness & WellBeing, diretto dallo stesso Verducci, uno degli ambasciatori del Global Wellness Day per l'Italia. Per info: 0734 773287.

