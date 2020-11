7Continuano a fioccare sulle bacheche social dei Comuni gli aggiornamenti sui contagi. Numeri ancora in salita. A Grottazzolina il dato è salito da 15 a 22 persone positive, di cui una ricoverata in ospedale. Mentre tutte le altre sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Sono invece 24 le persone in isolamento a casa per contatti stretti avuti con persone risultate positive. Anche Magliano di Tenna , in base ai dati ricevuti, denuncia per la prima volta 11 contagiati sul proprio territorio, «che si trovano tutti nelle loro abitazioni in discrete condizioni di salute», come dice il sindaco Pietro Cesetti che raccomanda la massima attenzione all'uso delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei momenti di svago. «È inammissibile - rimarca - restare al bar qualche ora senza precauzioni, con il pretesto di sorseggiare una bibita. È errato purtroppo pensare che i giovani asintomatici non abbiano alcuna conseguenza per loro, figuriamoci per gli altri più avanti con l'età. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo invece resistere e conviverci con questo maledetto virus, oltre il Natale e almeno fino a Pasqua, sperando poi nella... resurrezione». A Massa Fermana , il cui sindaco ha da poco finito la quarantena per aver avuto un contatto stretto con un contagiato, l'ultimo rapporto parla di 5 cittadini positivi e uno in isolamento domiciliare. Gilberto Caraceni ringrazia tutti i concittadini per l'impegno profuso nel seguire le raccomandazioni e invita a mantenere tale linea di condotta nel proprio interesse e in quello di tutta la comunità. A Francavilla d'Ete i dati sono fermi ai giorni scorsi, con 6 persone positive, di cui 2 domiciliate in un altro Comune. «La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente», dice il sindaco Nicola Carolini. Rapagnano, che denunciava 12 contagiati giusto 5 giorni fa, ha pianto per il decesso a causa di un proprio cittadino di 81 anni. A Montegiorgio che di positivi è arrivato ad averne 50, si è svolta la prima seduta di drive test al campo sportivo Dante Mattii di Piane, con un notevole afflusso di automobili. «Sicuramente molte più di 50 - riferisce una cittadina che si è sottoposta al tampone - con un attesa media di circa 20 minuti». Presenti anche i vigili urbani e il sindaco Michele Ortenzi che ha voluto sincerarsi di come il servizio stesse scorrendo. La prossima sessione ci sarà oggi, sempre dalle 13 alle 17,30.

Marina Vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA