7Confindustria Centro Adriatico ed Italian way, società di servizi avanzati per le imprese, hanno realizzato un primo webinar per fornire un supporto concreto alle aziende del comparto moda e calzature e di potenziale interesse per ogni tipologia di impresa in vista della ripresa. L'incontro virtuale ha visto infatti la partecipazione un centinaio di imprese, ha introdotto il tema degli

analytics (analisi dati aziendali) suscitando particolare interesse negli associati. Guido Maltoni, partner di Italian way, ha introdotto l'argomento sottolineando come oggi il tema dell'analisi dati sia il vero modo innovativo che può permettere alle aziende di tornare sul mercato

più forti e competitive.

In una fase critica come quella che stiamo vivendo, l'accelerazione delle attività digitali ha consentito

alle aziende di rimanere in contatto con il mercato, di rimanere vicino ai propri clienti e al tempo

stesso ha permesso di velocizzare una serie di cambiamenti all'interno di ogni impresa. Uno dei cambiamenti che diventerà sempre più determinante è quello dell'analisi dati. Sono intervenuti il Presidente dei Calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico Valentino Fenni e la

presidente del Gruppo Giovani Assocalzaturifici Elisa Lanciotti che, nel ringraziare le aziende che a

livello locale e nazionale hanno risposto all'appuntamento, hanno sottolineato come il comparto calzaturiero, colpito dalla pandemia, debba trovare e promuovere nuovi sistemi che permettano di tornare ad essere competitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA