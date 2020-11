7Come era nelle premesse, l'amministrazione di Porto Sant'Elpidio per questa seconda ondata della pandemia rilancia gli aiuti alle famiglie con i buoni spesa da spendere non più solo per comprare gli alimenti nel territorio comunale, come era stato nel lockdown. In questo caso arrivano gli aiuti anche per prodotti per la casa e l'igiene personale oltre che per gli articoli medicali e i carburanti. Si procede su questa linea, ieri è stato approvato l'avviso pubblico per avere un elenco di esercizi con punto vendita attivo nel comune rivierasco. Si chiede ai commercianti di convenzionarsi con l'Amministrazione comunale per fornire beni di prima necessità a famiglie in difficoltà che si recheranno in quei negozi con i buoni spesa comunali. In questa maniera non si aiutano solo le famiglie, che adesso hanno modo di utilizzare i fondi messi a disposizione dall'ente, ma si aiuta il commercio perché entrano in gioco altre attività oltre a supermercati e negozi alimentari. Si viene a generare un circolo virtuoso che fa bene all'economia locale. In questo contesto di crisi economica e sociale è fondamentale quindi che anche gli enti locali possano contribuire per quanto di loro competenza per cercare di assistere le famiglie di coloro che a causa del Coronavirus hanno perso il posto di lavoro o che hanno componenti in cassa integrazione che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. E il problema è che il loro numero è in forte aumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA