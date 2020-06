7Cauto ottimismo da parte degli operatori balneari della nostra provincia: la riapertura dei confini tra Umbria e Marche farà sicuramente bene alla stagione estiva. I primi umbri iniziano ad affacciarsi sulla costa fermana nel primo vero weekend della bella stagione. Tolto l'ultimo fine settimana di maggio, nel quale il tempo, purtroppo, aveva rovinato in parte l'entusiasmo, in questo secondo le spiagge sono state frequentate e testato per la prima volta il ritorno degli umbri. In spiaggia sono arrivate, fra la costa sud del Maceratese e il Fermano, le prime comitive a conferma dell'apprezzamento ormai consolidato negli ultimi anni con gli umbri che hanno dimostrato di apprezzare le spiagge locali. Con il collegamento diretto con la superstrada è facile arrivare in un paio di ore e, se ieri di umbri se ne sono comunque ancora visti pochi, oggi potrebbero essercene di più. E questo riguarda i pendolari, quelli che arrivano in giornata o magari il venerdì e stanno per tutto il weekend. La prospettiva, però, è ancora migliore del presente. «Non guardiamo solo ai pendolari però» commenta il vicepresidente dei balneari di Confcommercio Marche Centrali, Romano Montagnoli. È lui che aggiunge infatti che sono molti «quelli che hanno le seconde case e che spesso arrivano e si trattengono molto più a lungo». Nel suo chalet, il Windsurf di Porto San Giorgio, già alcuni hanno chiamato per prenotare l'ombrellone. E non solo per una giornata o un weekend, anche per periodi più lunghi. Molti dei turisti balneari del Fermano arrivano proprio dalla vicina Umbria, come detto. Anche perché piace Porto Sant'Elpidio, pure per la vicinanza con l'uscita dell'autostrada. Ma piacciono anche Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso e le altre località per via della sabbia, adatta ai bambini. Non solo Civitanova, dunque, sbocco naturale per i turisti umbri che trovano la spiaggia appena usciti dalla superstrada, ma anche, a qualche chilometro di distanza in più (pochi), le altre località del Fermano. La prospettiva, dunque, con la riapertura del 3 giugno scorso, è buona, e su questo puntano tutte le categorie degli operatori balneari, che, statistiche alla mano, durante l'estate del 2019 di turisti umbri ne hanno visti davvero tanti, ad affollare le nostre spiagge.

ch. mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

