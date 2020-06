7Anche i farmacisti alle prese con la mancanza di dispositivi di sicurezza, in particolare guanti e alcol denaturato. Un uso grande sembrerebbe essere quello di chi operativamente fa i tamponi, dovendo ovviamente sostituirli a ogni prelievo effettuato. Ma il problema non si pone perché, spiega il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Ascoli-Fermo, Ido Benigni, «se mancano i guanti si può utilizzare il gel igienizzante, che invece c'è, si trova ed è disponibile». Quelli, ovviamente, di marchio commerciale, non molto, invece, quelli autoprodotti dai farmacisti che per farlo devono utilizzare proprio l'alcol denaturato. «In ogni caso e per ogni aspetto noi sin dall'inizio dell'emergenza stiamo facendo il nostro dovere dice : noi siamo operatori sanitari e come negli altri casi, anche noi abbiamo avuto morti, come il collega di Santa Vittoria in Matenano, scomparso il mese scorso. Non ci risparmiamo mai e facciamo anche, a volte, il lavoro che non ci compete: spesso, soprattutto nei paesi più piccoli, portiamo a casa del paziente i farmaci necessari». Il lavoro dei farmacisti, come quello di altri operatori sanitari, naturalmente è cambiato ma la categoria è pronta ad affrontare anche le prossime emergenze dopo essere rimasta in prima linea per tre mesi durante la pandemia e la quarantena imposta per frenare i contagi.

