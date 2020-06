7Alla scoperta delle colline in sella a una Vespa. Il progetto combina la passione per la Vespa con il gusto di scoprire le Marche a partire dalla Valdaso. L'idea è nata da un turista veneto, Fabio Corrà che si è innamorato delle Marche tanto da comprare casa a Montefiore dell'Aso, il quale dopo aver conosciuto Edoardo Ficiarà e Paola Faggiani al punto vendita di bici e moto ha proposto il progetto combinato al noleggio delle Vespe. Il progetto Vespa Tour Marche è decollato quest'estate, con la Vespa tua per un giorno si possono effettuare degli itinerari creati ad hoc per i turisti che possono trovare le informazioni sul sito vespatourmarche.it. Il progetto è abbinato ad un itinerario turistico legato alle cantine locali, alle aziende, alla visita dei piccoli borghi, da Campofilone ad Altidona, da Moresco a Petritoli, per spingersi - perché no? - fino a Offida passando per Ripatransone. Un progetto pensato attorno alla Vespa, veicolo vero e proprio che unisce la scoperta del territorio alla promozione turistica attraverso l'enogastronomia. Per il servizio di noleggio, basta contattare i gestori tramite il numero 342 3988593, tramite sito oppure direttamente al punto vendita e loro forniscono i possibili itinerari da seguire. Saranno infatti Edoardo Ficiarà e Paola Faggiani che hanno contribuito allo sviluppo del progetto, ad interfacciarsi al cliente, o meglio al turista. Le Vespe a disposizione per ora sono 5, un requisito fondamentale per usufruire del servizio è senz'altro quella di avere la patente B per poter guidare una cilindrata 125.

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

