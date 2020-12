7« Queste esternalizzazioni non sono un bene per la comunità. E' un impostazione sbagliata sotto tutti i punti di vista. L'intento è di privatizzare questi servizi, con dei costi che devono essere messi a pari» dice il capogruppo del Pd, Francesco Ameli « La cultura non è gratis e ha dei costi e io spero che possa esserci un sussulto contrario a questa idea. Si sta facendo un errore politico nei confronti della città e di chi vuole usufruire di questi servizi» rimarca Ameli. «Pensiamo che la biblioteca di Monticelli debba essere spostata nei locali della palazzina Erap in Via dei Platani. Questo potrebbe essere un segnale importante, visto che sulla biblioteca di Campo Parignano si sono fatte tante promesse, ma di concreto non c'è mai stato nulla». Critiche all'esternalizzazione dei servizi anche da parte di Ascolto & Partecipazione. « Ci sono circa duecentomila libri in biblioteca, di cui trentamila antichi e manoscritti che non si possono digitalizzare» dice il capogruppo Emidio Nardini « Non si capisce perché è meglio esternalizzare perché non si capiscono quali sono le vere criticità. Il documento presentato dall'Amministrazione dice davvero poco e dobbiamo capire bene cosa fare, perché questo è un tema fondamentale per la città» conclude.

