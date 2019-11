7«Per tutte le persone affette da Parkinson, per le loro famiglie e per gli amici: nella giornata dedicata alla malattia di Parkinson, la Neurologia dell'Area vasta 4, insieme alla riabilitazione della comunità di Capodarco e dell'Inrca, ha organizzato un incontro per rispondere ai bisogni dei malati e discutere insieme dei problemi esistenti. Vi aspettiamo oggi alle 17.30 in piazza Sagrini a Fermo». Con queste parole il dottor Patrizio Cardinali, direttore f.f. di Neurologia dell'ospedale di Fermo, ha invitato la cittadinanza a partecipare all'iniziativa organizzata in occasione della Giornata nazionale della malattia di Parkinson. L'evento si aprirà con un'introduzione dello stesso Cardinali, seguita da un intervento della dottoressa Paolino (Neurologia) su Terapia farmacologica: farmaci tradizionali ed innovativi. Si parlerà poi di terapia fisica (Koxha della Comunità di Capodarco), terapia robotica (Di Donna dell'Inrca di Fermo) e degli aspetti neuropsicologici del Parkinson (Cionfrini e Ciccola, psicologhe dell'Av 4). In conclusione, tutti gli esperti saranno disponibili per rispondere alle domande dei partecipanti e per confrontarsi. «I malati Parkinson in Italia - spiega Cardinali - sono circa 230.000, con una prevalenza di 385 casi ogni 100.000 abitanti. Nella nostra provincia quindi ci sono probabilmente più di 500 malati, di cui almeno 300 sono seguiti dalla nostra Neurologia. Considerata la complessità della malattia, che determina una progressiva compromissione delle funzioni motorie, cognitive, sfinteriali e neurovegetative, è molto importante avere a disposizione un team di esperti nelle varie fasi della malattia per offrire una presa in carico globale e multidisciplinare. Per questo la collaborazione tra la Neurologia, la riabilitazione di Capodarco e la riabilitazione dell'Inrca, potrebbe aiutare i malati e le loro famiglie a superare le difficoltà che la malattia di Parkinson procura».

