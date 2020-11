7«Il regime Covid ha distrutto le fondamenta delle nostre comunità. Cosa fare?». E' quanto si chiede Stefania Acquaticci, coordinatrice del circolo provinciale di Vox Italia, la quale ricorda che «le nostre comunità sono state sempre esempio di laboriosità. Il settore calzaturiero come quello del cappello hanno fatto conoscere l'Italia nel mondo. E' bastato un virus (la politica ad esso abbinata) a distruggere quanto costruito in diverse generazioni. Era necessario? E se era necessario, fare i lockdown e obbligare i cittadini ad abbassare le serrande, quali sono stati gli aiuti? Cosa ha fatto il governo? Cosa la Regione? Niente di adeguato, tanto che il saldo tra le aperture e le cessazioni di attività è di 64. Le tasse non diminuiscono, l'accesso al credito impossibile. Vista l'inerzia della politica abbiamo un'unica strada: unirsi e trovare soluzioni insieme. Una fra tutte, la moneta complementare a corso nazionale, moneta virtuosa capace di rigenerare l'economia. Grazie a Nino Galloni, economista ed ex dirigente ministeriale, e ad altri esperti, è nata la Cassa Nazionale Complementare che ha messo sul mercato il circuito Oros Pay, una nuova moneta capace di aiutare concretamente le nostre comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA