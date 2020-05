7«I guanti e le mascherine sono merce rara e costosa, ma non è seminandole a terra che ricresceranno». E' quanto rimarca il circolo Legambiente di Porto Sant'Elpidio che lancia una campagna per fare attenzione nello smaltimento. «Pinocchio - scrive - se ne accorse suo malgrado, quando provò a piantare monete.

Naturalmente questa è solo ironia, scritta per spronarci verso dinamiche di educazione ambientale e rispetto degli spazi comuni. Vedere in ogni parcheggio dispositivi Dpi gettati a terra come frutti maturi, non sembra bello a nessuno. Chiediamo piccoli gesti di civiltà, utili per tutta l'umanità. Per questo motivo lanciamo l'iniziativa Cura l'ambiente insieme alla natura. Post e volantini in giro per la città inciteranno a comportamenti virtuosi circa lo smaltimento di guanti e mascherine.

Il titolo ci è venuto in mente ricordando un pensiero che ha sorpreso tutti. Nel periodo di quarantena per chi ha avuto la fortuna di non essere toccato dalla tragedia, si è assistito al risveglio della natura. E' sorta spontanea la riflessione: inattività dell'uomo versus attività della natura. Il messaggio interpreta questo pensiero, alla ricerca di una soluzione che soddisfi il bisogno di attività dell'uomo e della natura. Non gettare a terra i Dpi è solo l'inizio di una serie di atteggiamenti green che possono impegnarci tutti, affinché anche in futuro possiamo godere degli spettacoli meravigliosi che solo la natura può donarci».

