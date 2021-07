7«I cittadini in epoca Covid19, per il timore di contagi, hanno trascurato la propria salute portandoci ad occuparci dei pazienti, che avremmo visitato prima, con ritardo nel loro percorso oncologico. Nei prossimi mesi ci dovremo preoccupare di recuperare il tempo perduto nell'iter diagnostico e impegnarci nella cura dei pazienti affetti da malattia in stadio più avanzato». Esordisce con parole nette Renato Bisonni, primario dell'Oncologia di Fermo, come neo coordinatore regionale del Cipomo il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Da poche settimana si sono svolte infatti le elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali e territoriali del Consiglio ed il fermano Bisonni è stato nominato coordinatore marchigiano. Un'occasione per ribadire come «Dovremo mettere in campo tutta la nostra esperienza e capacità per il prevedibile incremento del numero dei pazienti afferenti alle nostre strutture. Per fare questo al meglio tutte le oncologie sparse nel territorio marchigiano dovranno avere a disposizione le risorse adeguate per reggere l'urto prevedibile incrementando il personale dedicato e, se possibile, rafforzarsi nel territorio marchigiano». Nel salutare il nuovo coordinatore Marche Luigi Cavanna, presidente Cipomo ha dichiarato: «Cipomo è fortemente impegnato nell'innovazione organizzativa post -Covid19, con la pandemia tuttora in corso i malati oncologici rischiano di pagare un prezzo ancora più alto rispetto ad altre tipologie di pazienti, per i danni diretti ed indiretti della pandemia».

