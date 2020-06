7«Campiglione una bolgia, tra traffico e inquinamento prossimo futuro». A dirlo è Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo che lancia l'allarme sulla popolosa frazione fermana. «Solo qualche settimana addietro - rimarca - avevamo affrontato il tema dell'assetto complessivo del quartiere satellite lanciando alcune richieste di intervento al fine di gestire fin da subito alcune situazioni limite. In primo luogo la viabilità, poi a cascata come diretta conseguenza dell'aumento del traffico veicolare l'inquinamento atmosferico, con la centralina nascosta in via Gallo, la pianificazione territoriale e poi altro ancora. Campiglione non è lontano dal collasso, proprio oggi (ieri, ndr) ha aperto una nuova super struttura commerciale, sul territorio di Monte Urano, ma adiacente e prossimo a Campiglione, tra qualche tempo sarà operativo il nuovo ospedale, almeno così parrebbe dai lavori in corso, intanto l'area industriale continua a crescere con l'insediamento di nuove strutture produttive e resta l'attesa per la destinazione dell'area ex Sadam. C'è materiale a sufficienza per essere preoccupati. Ha valutato il Comune di Monte Urano, retto tra l'altro dalla presidente della introvabile Provincia di Fermo, l'impatto delle proprie scelte? La Provincia ha interessato il Comune di Fermo, l'Anas al fine di valutare soluzioni viarie alternative in vista dell'operatività del nuovo ospedale, ma anche delle nuove strutture commerciali e produttive? Servono almeno due nuove arterie di collegamento, una con la città di Fermo e una in grado di deviare il traffico locale a partire dal territorio di Monte Urano verso la vecchia sede stradale per Monte Urano, Montegranaro e Torre San Patrizio. E la sistemazione della Lungotenna che ruolo giocherà? Aggraverà ulteriormente il traffico nell'area?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA