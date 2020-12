7«Abbiamo approvato una variante urbanistica importante per il percorso di riqualificazione di Lido Tre Archi. Con questa variante diamo la possibilità di aprire esercizi commerciali nei piani terra di via Nenni. È importante accompagnare la riqualificazione e il controllo con lo sviluppo ed il sostegno. E noi continueremo, anche se c'è chi vorrebbe che il quartiere non andasse avanti». Le parole del Sindaco Paolo Calcinaro a margine dell'approvazione in Giunta della variante urbanistica permetterà l'apertura di nuovi esercizi al dettaglio e attività di servizi ai piani terra di via Nenni a Lido tre Archi in pieno periodo Covid. Un'azione che prosegue la riqualificazione dell'area che va nella direzione di riqualificare e migliorare la qualità della vita nel popoloso quartiere, che si somma ai diversi interventi diffusi ed integrati, che spaziano dalla rigenerazione degli spazi di verde pubblico attrezzato, alla risistemazione della viabilità, alla sicurezza, alle strutture per giovani, bambini e famiglie, all'accessibilità del litorale, al potenziamento delle infrastrutture esistenti. «Una variante che potrà incentivare l'apertura sia di nuove attività commerciali che di attività di servizi, permettendo una migliore vivibilità nel quartiere afferma l'assessore all'urbanistica Mariantonietta Di Felice una variante che si integra perfettamente con quanto già realizzato fino a questo momento a Lido Tre Archi per la socialità e l'aggregazione».

