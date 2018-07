Zone a disco orario in centro Controlli dei vigili fino alle 23

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOSTAASCOLI Controlli a tappeto, tutte le sere fino alle 23, contro la sosta selvaggia che invade, in centro, i parcheggi per residenti. Mentre si sperimenta il percorso del nuovo servizio gratuito del bus navetta che partirà dallo stadio. Per quel che riguarda il primo aspetto, la polizia municipale da qualche giorno è partita con le verifiche e, ove necessario, le multe nei confronti dei trasgressori fino a tarda sera, affiancando in questo modo anche la scelta di istituire quei 30 nuovi posti auto col disco orario, distribuiti tra via...