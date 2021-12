Zona gialla in anticipo di un giorno Domani mascherine obbligatorie

L'EMERGENZA

ASCOLI Le Marche entreranno da lunedì in zona gialla, ma il sindaco Marco Fioravanti anticipa le disposizioni e fissa l'utilizzo delle mascherine all'aperto durante la Fiera di Natale di domani. Pubblicata l'ordinanza secondo cui esercenti, cittadini, turisti e visitatori dovranno garantire il pieno e scrupoloso rispetto delle normative e dei protocolli in tema di emergenza da Covid. Per quanto riguarda l'evento in piazza di Capodanno ancora non ci sono decisioni ufficiali, come al momento restano confermati altri eventi pubblici legati alle festività. Nelle prossime ore, in base all'evoluzione dell'emergenza, se ne saprà di più. «Siamo in work in progress, valuteremo giorno per giorno. In ogni caso riteniamo sia meglio trascorrere la notte di festa all'aperto, con mascherine e seguendo i protocolli di sicurezza. Mi auguro che tutti dimostrino responsabilità», fa sapere il primo cittadino ascolano.

Secondo l'ordinanza sindacale si dovrà predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, per evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso qualora fosse superiore a 37,5 gradi; sarà necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti. Gli operatori della Fifa Security saranno incaricati del servizio di vigilanza.

Resta confermato il Santa Claus Bus, lunedì 20 e venerdì 24 dicembre, in piazza del Popolo, quando Babbo Natale accoglierà i bambini all'interno di un mezzo addobbato e allestito come fosse una casa-mobile, con tanto di trono e piccoli folletti che regaleranno caramelle e dolciumi. Saranno coinvolte nell'iniziativa anche le scuole.

E per le festività natalizie anche il trenino turistico Ascoli Explorer del Gruppo Giocamondo sarà pronto ad accogliere i visitatori in arrivo nel capoluogo piceno e gli stessi cittadini che vorranno apprezzare da un punto di vista diverso, attraverso un tour suggestivo, le bellezze della città avvolte nella magica atmosfera del Natale. Dopo le corse garantite già nei primi due week end di dicembre e nella giornata dell'Immacolata, il trenino proseguirà il servizio anche oggi, per poi partire tutti i giorni dal 24 dicembre fino al 9 gennaio (ad eccezione della giornata del 25 dicembre). Le partenze, nei giorni di attività, saranno garantite dalle ore 10 alle 19. Confermati i percorsi, tesi a valorizzare non solo il centro storico (e una parte di Porta Maggiore), ma anche altri quartieri della città come Porta Romana, Borgo Solestà e Campo Parignano, con un commentario molto ricco e l'audioguida in otto lingue che accompagnerà durante tutto il percorso i turisti e gli ascolani a bordo.

