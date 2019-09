«Zona economica speciale e proroga dell'area di crisi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIOASCOLI Proroga del riconoscimento dell'Area di crisi complessa, che scadrà il prossimo anno fino al 2022 e maggiori risorse per il sud delle Marche (Ascoli e Fermo). È questa la richiesta che la Confindustria Centro Adriatico, presenterà al presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che martedì sarà a San Benedetto in occasione dell'assemblea degli imprenditori locali. Non solo, perché tra le richieste che verranno fatte a Boccia c'è anche di una zona economica speciale per le province di Ascoli e Fermo. Lo ha...