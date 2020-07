Voucher per i centri estivi

GLI INCENTIVI

ASCOLI L'amministrazione comunale, per favorire la frequentazione dei centri estivi, che si svolgono fino al prossimo mese di settembre, mette a disposizione delle famiglie di bambini e di ragazzi minoranni di età compresa tra i 3 e i 14 anni, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso gli operatori individuati a seguito di avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 1191 del 28 maggio scorso ed il cui elenco è consultabile sul sito del Comune www.comune.ap.it.

Inoltre, l'amministrazione comunale, per offrire la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare fino al mese di settembre, mette a disposizione delle famiglie di minori disabili di età compresa tra i 15 e i 17 anni, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso gli operatori individuati a seguito di avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 1191 del 28 maggio scorso, il cui elenco è consultabile sul sito istituzionale del Comune, oppure per la partecipazione ad attività estive di socializzazione (ad esempio, attività ludiche, ricreative, culturali, sportive), realizzate da soggetti attuatori, anche del terzo settore, operanti nel territorio comunale. Per info: www.comune.ap.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

