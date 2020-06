Volontario della Cri cade dalla bicicletta e finisce in ospedale con l'eliambulanza

L'INCIDENTE

COMUNANZA Brutta caduta ieri pomeriggio per un ciclista comunanzese di 57 anni. Mentre tornava da una pedalata, approfittando del bel tempo, nella zona montana in direzione Comunanza, ha perso improvvisamente l'equilibrio ed caduto sull'asfalto riportando qualche presumibile trauma facciale, ad una spalla ed alle dita di una mano.

L'allarme sembra sia stato dato da alcuni motociclisti di passaggio che hanno visto tutto l'accaduto e quindi hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivata rapidamente l'ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato dei Sibillini dalla sede di Comunanza che ha portato i primi soccorsi.

A seguire l'ambulanza medicalizzata della Potes di Amandola. Quindi è stata allertata l'eliambulanza Icaro 2 proveniente da Fabriano che ha atterrato in un campo a pochi metri dal luogo dell'incidente. Quindi il ciclista, tra l'altro volontario della Cri Sibillini, è stato trasportato rapidamente all'ospedale regionale di Ancona. Comunque non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale che costeggia il lago di Gerosa, in prossimità della diga, all'inizio di una discesa. Probabilmente è stata fatale una piccola distrazione per far perdere l'equilibrio al ciclista proprio nella fase in cui stava iniziando la discesa. Una strada di collegamento, questa, verso la montagna, molto frequentata il fine settimana in quanto arteria principale per i turisti per raggiungere Montemonaco, Foce e per arrivare nei luoghi delle escursioni verso il Vettore e Lago di Pilato.

Francesco Massi

