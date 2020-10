Volontari in azione sulle sponde del Castellano

L'AMBIENTE

ASCOLI Puliamo il Mondo 2020' è l'importante iniziativa organizzata da Legambiente e dalla Croce Rossa Italiana. Si tratta di una iniziativa a livello mondiale che è arrivata alla sua 28esima edizione e che sabato scorso ha visto tanti volontari impegnati a dare nuova luce alla ex Cartiera Papale e alle sponde del fiume Castellano. Liberare le strade, le piazze e le aree verdi che compongono le nostre città dai rifiuti e dall'incuria - si legge in una nota degli ambientalisti ascolani -. Farlo tutti insieme per raggiungere sempre più persone e rendere più belle le città e la natura d'Italia. Questa è Puliamo il Mondo (Clean Up the World), la più grande iniziativa di volontariato ambientale nel mondo. A comporre i numeri di questa 28esima edizione, che a livello mondiale coinvolgerà ben 146 paesi e circa 35 milioni di cittadini, contribuiscono anche le moltissime scuole, amministrazioni e associazioni di cittadini che hanno voluto aderire e partecipare fattivamente alla campagna di Legambiente.

Quest'anno hanno aderito oltre 600mila volontari - prosegue la nota -, di cui 300mila studenti, impegnati in tutta Italia a ripulire ben 4000 aree degradate. A livello di Amministrazioni, ben 1.700 sono i Comuni che hanno dato il loro patrocinio e/o contributo all'iniziativa a livello nazionale. Anche nelle Marche sono stati moltissimi i volontari che hanno partecipato e, soltanto nelle Marche, si sono svolte oltre 130 iniziative, a cui hanno aderito ben 74 comuni, per un totale di oltre 12mila volontari, di cui 10 mila studenti (oltre 500 classi). A livello locale, già da alcuni anni, Puliamo il Mondo è stata inserita nel Progetto Città Sostenibili e Amiche dei Bambini e degli Adolescenti, che fa parte del Protocollo di Intesa firmato da Legambiente Marche, dall'Unicef, dal Comune di Ascoli Piceno e dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - prosegue la nota -. Nell'ambito di questa serie di iniziative a livello nazionale e locale, il Circolo Legambiente Ascoli e Croce Rossa Italiana hanno organizzato Puliamo il Mondo durante lo scorso weekend, presso la Cartiera Papale e le sponde del torrente Castellano, a cui hanno aderito le classi 4°E del Liceo Scientifico con la Professoressa Di Loreto, e la classe 3°G del Liceo Artistico con il Professore Prezzavento. Dopo la ripulitura, gli studenti sono stati accompagnati in una visita guidata al Museo dedicato al grande naturalista ascolano, Antonio Orsini, e al Museo dell'Acqua. Un esperto di Legambiente ha poi svolto una lezione sulla fauna e sull'ecosistema del fiume.

Eduardo Parente

