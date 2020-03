«Vogliamo sbloccare le consegne porta a porta»

LA RICHIESTA

ASCOLI Agriturismi al tempo del Covid 19, chiesta la possibilità di effettuare il servizio a domicilio. In questo modo gli agricoltori del territorio riuscirebbero in parte a sopperire alla perdita di prenotazioni dopo la chiusura forzata delle attività. «Ad oggi spiega Alessandro Visotti direttore della Coldiretti Ascoli e Fermo è chiaro che si sono, e ci saranno, delle condizioni economiche di disagio anche per le aziende agricole, attualmente non quantificabili. Per questo tra gli interventi chiediamo di derogare alla regola e prevedere che gli agriturismi, che fanno un prodotto locale e di qualità, possano svolgere il servizio di asporto».

Gli operatori

Tante le disdette, e da giorni erano già in forte calo persone che chiamavano le strutture per prenotare camere, cene o pranzi. Ora gli agricoltori, fanno sapere della Cia Agricoltori provinciale, sperano che in occasione delle prossime festività pasquali le persone tornino a chiamare. «Abbiamo avuto disdette già dalle scorse settimane afferma Liliana Vagnoni titolare dell'agriturismo Il Gigante ad Appignano del Tronto Tutte le prenotazioni per le camere, che avevamo registrato da marzo fino a maggio, sono state annullate. Rimangono ancora quelle di luglio e agosto. Speriamo che presto la situazione possa tornare alla normalità e passi questa paura». L'attività, a conduzione familiare, è nata nel 2015. La struttura è composta di due appartamenti, due camere e un ristorante con una capienza di circa 50 persone. Solitamente è frequentata da turisti francesi e tedeschi, ma anche tanti italiani che dal Nord Italia si spostano verso il Sud per vacanza e decidono di fare una sosta di un paio di giorni. «Produciamo gran parte dei prodotti che portiamo in tavola aggiunge Liliana Vagnoni Abbiamo un orto dove i turisti possono andare a cogliere direttamente i pomodori e tutto quello che desiderano mangiare. Un'attività che soprattutto i bambini si divertono a fare». Nessuna prenotazione anche nell'agriturismo Il Roccolo, in zona Acquasanta come afferma la titolare Cristiana Di Basilio: «In questi giorni non chiama più nessuno. Speriamo che presto passi questa paura generale».

I prodotti diretti

Al contempo aumenta il numero di clienti che si affidano ai produttori diretti, come quelli che acquistano nei banchi di Campagna Amica di via Tranquilli ad Ascoli aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13.30. «In questi giorni stiamo riscontrando una maggiore affluenza di clienti - spiega Francesco Fortuna tra i produttori di Campagna Amica Ascoli che acquistano quantitativi di prodotti anche superiori. Questo sta a significare l'importanza di un rapporto diretto con il produttore e la fiducia che si instaura».

