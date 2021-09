Visita guidata in Pinacoteca Ultima serata di Controvento

IL FESTIVAL

ASCOLI Controvento, il Festival dell'aria si prepara al gran finale. Dopo il successo dell'inaugurazione della mostra-capolavoro che ha portato in Pinacoteca una serigrafia di Banksy, stampata in edizione limitata e proveniente da una collezione privata, domani ci sarà l'evento conclusivo. Il finissage prevede la visita guidata a cura del professor Stefano Papetti dal titolo Dipingere il vento, a partire dalle 21. Sempre domani, ma alle 18, ai giardini di Palazzo Arengo, inocntro dal titolo L'aria, ovvero della leggerezza, a cura del filosofo Massimo Donà (prenotazione e info: al 388 1085220; l'evento sarà ad accesso limitato e contingentato, saranno richiesti green pass e misurazione della temperatura). «Appuntamenti come questi ha detto il sindaco Marco Fioravanti permettono di elevare l'offerta della nostra città. Un fattore importante nell'ottica della candidatura a Capitale italiana della cultura 2024 e anche per attrarre turisti e visitatori che così, oltre alle bellezze della nostra città, possono godere di eventi e manifestazioni di grande rilievo». L'assessore comunale agli eventi Monia Valessi ha concluso: «Controvento ci ha permesso di valorizzare luoghi straordinari come colle San Marco e colle San Giacomo, dando la possibilità a famiglie e bambini di vivere dei momenti spensierati anche grazie alla collaborazione di Enzo Lori del Cotuge».

