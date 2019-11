Villino Verrucci, arrivano i fondi

LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Una vera e propria valanga di lavori pubblici tra quelli che si stanno già effettuando e quelli che sono in procinto di essere realizzati. L'amministrazione comunale di Force, guidata dal sindaco Augusto Curti, mette in campo una serie di investimenti per interventi che toccano diversi settori. Le risorse finanziarie destinate alle opere pubbliche, per alcune delle quali i lavori sono in corso mentre per altre si stanno facendo le procedure di gara, ammontano a circa 17 milioni e mezzo di euro.

La viabilità

Di questi 8 milioni e mezzo sono investiti sulla viabilità comunale e i restanti 9 milioni impiegati per interventi che riguardano la sistemazione di edifici per i danni del sisma e non, e per nuove costruzioni. Riguardo la viabilità comunale oltre il 60% dei lavori è già in fase di esecuzione. Per il restante 40% ci sono già i progetti esecutivi e si è nella fase di appalto. La prima che partirà sarà il recupero dell'antico ex forno comunale a legna, oggi bene culturale, dove una volta venivano cotte le porchette, specialità per la quale Force ha una lunga tradizione. Interventi post sisma riguardano la scuola materna, con progetto esecutivo pronto e affido dei lavori per fine anno. Quindi la realizzazione della nuova struttura Coser per i 12 disabili che prima erano ospitati nell'ex ospedale Lepri, ora terremotato. E' stato approvato il progetto definitivo e si è in attesa dell'esecutivo poi inizieranno i lavori. Il piano degli investimenti prevede anche interventi per il dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico per i beni di proprietà comunale, il potenziamento dei parchi gioco, la realizzazione di spazi nuovi di aggregazione, la qualificazione di Piazza Marconi. Oltre a questo sono in fase di approvazione progetti per gli interventi post sisma per il Villino Verrucci, trasformato in una dimora di charme di circa 10 camere e del palazzo comunale, entrambi inagibili. Ma come procede in generale la ricostruzione post sisma secondo Curti, che è anche coordinatore dei piccoli comuni di Anci Marche?

La ricostruzione

«Dopo un anno di totale nullità sottolinea il sindaco - l'approvazione dell'ultimo decreto sisma da parte del consiglio dei ministri, segna un cambio di passo del governo centrale. Bene la proroga dello stato di emergenza, bene le agevolazioni fiscali e gli incentivi per la nuova imprenditoria nelle zone del cratere. Sulla ricostruzione privata è stato fatto un passo importante, con le autocertificazioni per la presentazione dei progetti da parte dei tecnici. Però nella fase di conversione in legge, nel dibattito parlamentare, si dovrà trovare una sintesi per le esigenze dei tecnici interloquendo con gli ordini professionali. Sulla ricostruzione pubblica invece continua Curti - è stato fatto poco, e c'è la necessità di snellire fortemente la tanta e troppa burocrazia che di fatto tiene bloccata la ricostruzione pubblica da 3 anni. Serve coraggio e avere fiducia nei sindaci, che hanno dato il massimo impegno e dimostrato competenza nella fase emergenziale e post sisma, e ai quali andava data più autonomia d'interventi per affrontare un'emergenza gravissima, con norme straordinarie e non ordinarie. Chiedere 22 passaggi per arrivare all'affidamento dei lavori per un progetto di sistemazione di un'opera pubblica vuol dire non avere fiducia nei primi cittadini.

Francesco Massi

