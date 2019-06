Villa Sgariglia torna al Comune per due anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COMPLESSOASCOLI Villa Sgariglia a Piagge sarà riassegnata per due anni attraverso un bando una volta riacquisita dal Comune per poi essere definitivamente venduta. E' questo l'indirizzo espresso in una delle ultime delibere della giunta Castelli. Che ora, ovviamente, dovrà essere valutato dal nuovo sindaco Marco Fioravanti. Sull'immobile, di proprietà comunale, grava un contenzioso con il gestore e il Servizio patrimonio dell'Arengo ha già chiesto la riconsegna del bene dopo aver appreso che dal 31 gennaio scorso è cessata...