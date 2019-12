Vigili del fuoco in prima linea

LA RICORRENZA

ASCOLI I vigili del fuoco di Ascoli hanno celebrato Santa Barbara, patrona del Corpo, nella sede del comando provinciale nel corso di una cerimonia in cui non sono mancati momenti di commozione come quando sono stati ricordati i colleghi recentemente scomparsi ad Alessandria: Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. I loro nomi sono stati scritti a caratteri cubitali, e realizzati con le manichette antincendio in dotazione, sopra l'altare. Dopo il minuto di silenzio è stato sollevato il telo che copriva l'opera. Le parole di del vescovo, monsignor Giovanni D'Ercole che ha officiato la santa messa, hanno voluto ricordare proprio il sacrificio di questi uomini ed evidenziare il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco al fianco della popolazione sempre e comunque, nella loro capacità di affrontare e risolvere con fede ogni situazione. Particolarmente apprezzate anche le parole del comandante provinciale Luca Verna, alla sua prima Santa Barbara da massimo dirigente, che si è soffermato soprattutto sul ruolo svolto in una società che, mutando, cambia anche il modus operandi di tutto il personale del Corpo Nazionale.

I numeri

Il comandante ha ricordato l'impegno profuso da oltre tre anni al servizio delle popolazioni colpite dal sisma. A questo si aggiunge il lavoro svolto quotidianamente dal personale del comando provinciale che nel 2019, fino ad ora, ha compiuto oltre 6500 interventi di soccorso, circa 20 al giorno, tra i quali oltre mille incendi e 500 incidenti stradali. Sono stati 109, invece, gli incendi boschivi. Nel corso delle celebrazioni sono state consegnate le croci al merito di anzianità a: Roberto Paoletti, Raffaele Viviani, Michele Morganti, Gianluca Romano Sono stati invece premiati con attestati di Lodevole servizio: Antonio Accorsi, Giulio Mancini, Giovannino Gandini, Flavio Micci, Emidio D'Emidio. Un ringraziamento particolare da parte del comando provinciale di Ascoli, va al trombettiere della Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno ed all'Istituto Alberghiero del capoluogo per la preziosa collaborazione offerta al fine della migliore riuscita di questa giornata.

Luigi Miozzi

