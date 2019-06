«Videosorveglianza nelle aule e fondi per la ricostruzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DECRETO ASCOLI Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole, accelerazione degli interventi infrastrutturali e di ricostruzione post terremoto e facoltà per i dirigenti scolastici di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle zone martoriate dal sisma. Queste le principali disposizioni illustrate dall'onorevole Giorgia Latini, relatrice dei temi del decreto Sblocca Cantieri relativi alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. «Abbiamo discusso di argomenti importanti non solo a livello nazionale, ma soprattutto...