Vicenda Stam il Pd all'attacco: «Sindaco isolato e zero risposte»

LA POLEMICA

COLONNELLA «La situazione è grave! Nessuna risposta. Nessun intervento e nessuna soluzione in vista». Il Pd di Colonnella torna a parlare della vicenda Stam, l'impianto industriale di Colonnella nell'occhio del ciclone da anni, per i cattivi odori che rilascia. «Adesso siamo ancora più preoccupati per l'isolamento politicoistituzionale del sindaco Pollastrelli e della sua giunta. Finalmente il 14 gennaio il sindaco di Colonnella ha scritto una lettera alla Regione Abruzzo. In particolare scrive ai rappresentanti di centrodestra di questa vallata- dichiara il Pd di Colonnella -. Nella nota alla Regione il sindaco scrive tra l'altro nonostante tutti i sopralluoghi, gli accertamenti effettuati e le prescrizioni degli organi competenti, la ditta Stam srl continua indisturbata a emettere in atmosfera scarichi nauseabondi insopportabili. Si chiedono azioni di controllo e di revoca dell'autorizzazione concessa».

Il 15 settembre 2020 in sala consiliare, il sindaco insieme alle massime autorità regionali, promise la soluzione del problema entro e non oltre il 31 ottobre 2020. «Alla mega convention si esibirono Pollastrelli, l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, il sottosegretario Umberto D'Annuntiis e il consigliere regionale Emiliano Di Matteo. Non a caso gli invitati furono solo rappresentanti regionali di centrodestra - continua la nota del Pd. - Promisero, giurarono e confermarono con dichiarazione finale congiunta che il 31 ottobre sarebbe stato tutto risolto. Purtroppo solo una vana promessa. Solo una grande presa in giro dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, degli operatori di questo territorio. È grave poi che anche il sindaco sia stato lasciato solo, illuso, abbandonato, emarginato e delegittimato dai suoi stessi rappresentanti politici».

Virginia Ciminà

