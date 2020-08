Viaggio di arte e storia per i 60 anni dell'Avis

LA RICORRENZA

OFFIDA Sabato, Offida celebrerà il sessantesimo anno di fondazione della locale sezione dell'Avis che ha competenza territoriale anche nel Comune di Appignano del Tronto. L'anniversario verrà festeggiato in una chiave decisamente particolare dal momento che è legato all'iniziativa promossa dall'Avis nazionale che intende riunire, sotto un unico nome, il Fil Rouge Wbdd, tutti gli eventi legati alla Giornata mondiale del donatore di sangue 2020.

Anche la sezione Avis di Offida sarà, quindi, legata a questo Filo rosso con un vasto e significativo programma iniziando da incantevoli installazioni artistiche semipermanenti, «Frutto commenta il presidente dell'Avis offidana, Mauro Moretti - di un'intensa attività di collaborazione, risaltando una creatività e uno spirito di generosità eccezionale. Per il nostro sessantesimo anniversario dalla fondazione, le installazioni sono collocate all'aperto, lungo un percorso stabilito, sono simbolicamente collegate da un filo conduttore, ripercorrendo i momenti salienti della sezione, dalla sua fondazione, avvenuta il 29 giugno 1960, fino ad oggi. Intendiamo, così, sensibilizzare a diffondere il gesto della donazione, valorizzando l'impegno che tiene uniti uomini e donne, riconoscimenti ed idee, sogni ed amicizie, fatto da chi operando in sinergia garantisce un fine di interesse pubblico, un legame necessario affinché ogni goccia che si raccoglie possa salvare una vita.

Sabato alle ore 19.45, alla presenza delle autorità, nella piazza Fontana delle merlettaie, in diretta Facebook sulla pagina Avis comunale Offida, inaugurazione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario Avis comunale Offida. «Vi condurremo chiosa il presidente in un viaggio di arte e storia, tra suggestive atmosfere architettoniche e paesaggistiche in un patrimonio artistico e culturale di alto spessore. Il tutto nel rispetto delle regole emergenza Covid-19».

