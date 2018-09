Viabilità, vertice sugli interventi C'è anche l'Anas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCONTROASCOLI Confronto tra Provincia, Regione e Anas, il prossimo 3 ottobre, coinvolgendo anche i 33 Comuni, per una ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori per il ripristino della viabilit├á nelle aree colpite dal sisma. Una ricognizione che partir├á dai diversi interventi gi├á realizzati, da altri cantieri che sono in fase di completamento e altre opere di messa in sicurezza in corso di progettazione o in fase di appalto. L'incontro di mercoled├Č prossimo, con inizio alle 10.30, ├Ę previsto nella sala consiliare di Palazzo San...