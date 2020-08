Via Trebbiani e ponte Romano, si cambia

IL TRAFFICO

ASCOLI Dopo lunghi mesi in compagnia del cantiere Ciip per i lavori sulla rete fognaria, ora via Trebbiani e il ponte romano di Borgo Solestà hanno riscoperto il doppio senso di marcia. Un ritorno al passato, dunque, arrivato dopo reiterate sollecitazioni da parte di commercianti e residenti della zona che chiedevano di tornare alla situazione prima dei lavori dopo una lunga chiusura e poi il senso unico dal centro verso Porta Cappuccina. L'Arengo, quindi, ha deciso di riportare quel tratto di strada allo scenario pre-cantiere ma al tempo stesso andrà avanti solo parzialmente con alcune modifiche alla viabilità già programmate per alleggerire i carichi di auto su via delle Torri e, quindi, sulla riqualificata piazza Sant'Agostino. Proprio su piazza Sant'Agostino, aldilà di un divieto di sosta con rimozione, tutto rimarrà così com'è per non creare complicazioni anche in vista della riapertura delle scuole

Via Trebbiani

Con l'attesa conclusione dei lavori lunghi e complicati anche dal Coronavirus nella zona di via Trebbiani e del ponte romano di Borgo Solestà, con tanto di nuova asfaltatura del manto stradale, il sindaco Fioravanti e l'assessore al traffico Giovanni Silvestri hanno deciso di ripristinare nella zona il doppio senso di marcia. Una decisione arrivata dopo una serie di valutazioni tenendo conto delle richieste di commercianti e residenti nella zona che in tutto il periodo dell'intervento effettuato dalla Ciip hanno sofferto non poco per le condizioni di disagio. «Abbiamo deciso spiega l'assessore Silvestri di ripristinare il doppio senso considerando che non è nostra intenzione creare ulteriori problemi alle attività e anche su piazza Sant'Agostino non interverremo ancora tenendo conto anche della riapertura delle scuole a settembre».

Il traffico

Su via Trebbiani e sul ponte romano, comunque, sarà vietato il transito ai veicoli di massa superiore a 3500 chili. Mentre su piazza Sant'Agostino, comunque, si realizzeranno uno stallo per lo scuolabus e uno per persone con disabilità e per il resto è previsto il divieto di sosta con rimozione.

Le altre zone

Di fatto, con il doppio senso su via Trebbiani, resterà tutto così com'era prima dell'apertura del cantiere a ridosso del ponte romano. Per quanto riguarda la viabilità sperimentale che l'Arengo aveva previsto, si attueranno ora alcune modifiche intendeva allentare la morsa del traffico nell'area appena riqualificata Arrivando poi solo in una seconda fase all'interdizione del tratto di corso Mazzini in direzione piazza del Popolo. Nel frattempo, si è deciso di creare un'isola pedonale in via Mazzoni tra via delle Torri e via Cinelli, in forma sperimentale fino al 31 ottobre. Collegata a queste decisione, è stato disposo l'obbligo di svolta sinistra al termine di via della Fortezza, quindi su corso Mazzini verso Porta Romana. Su via delle Torri, inoltre, sono stati inseriti due stalli per la ricarica delle auto elettriche. Dietrofront, invece, come detto, sul previsto senso unico di marcia verso Borgo Solestà su via Trebbiani dove ora, come detto, si è ripristinato il doppio senso.

Luca Marcolini

