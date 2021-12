Via le scritte dal ponte di Campo Parignano

IL MAQUILLAGE

ASCOLI Parte l'operazione di pulizia e maquillage dei principali ponti cittadini, già programmata da tempo dall'Arengo. Proprio nella giornata odierna, infatti, condizioni meteorologiche permettendo, partirà il primo degli interventi pianificati dal sindaco Fioravanti insieme all'assessore ai lavori pubblici Cardinelli, relativo alla pulizia dei parapetti del ponte principale di Campo Parignano.

Il primo ponte

Un primo intervento, dunque, che sarà poi seguito, nel 2022, da quelli previsti sul ponte di Porta Maggiore e sul ponte romano a Borgo Solestà. Un'operazione destinata a proseguire, scaglionata nel tempo, anche su diversi altri ponti della città per contribuire a restituire a queste infrastrutture un'adeguata immagine. E, nel frattempo, è stata anche restituita agli ascolani, dopo l'intervento di riparazione interna, la fontana sul lato ovest di piazza Arringo.

Il cantiere

Con l'avvio dell'intervento previsto già da oggi (e nei prossimi giorni) sul ponte principale di Campo Parignano, preso di recente anche di mira da alcuni imbrattatori, il sindaco e l'assessore Cardinelli hanno deciso di sbloccare il discorso di riqualificazione dell'immagine dei ponti cittadini più importanti attraverso un'azione scadenzata nel tempo - di maquillage e pulizia in particolare dei parapetti. L'obiettivo è quello di andare ad eliminare segni di degrado e anche dell'inquinamento, anche in base alla criticità della situazione. L'intervento a Campo Parignano, dunque, sarà il primo e consisterà nella pulizia del parapetto della struttura per quel che riguarda la parte interna. Il maquillage di alcuni dei ponti della città intende garantire, dunque, la volontà di restituire decoro a quelle infrastrutture che rappresentano punti di attrazione o comunque di passaggio. Come detto, dopo l'intervento a Campo Parignano, nel 2022 sono previsti quelli rispettivamente sul ponte di Porta Maggiore e su quello romano di Borgo Solestà.

La fontana

Nel frattempo, si è concluso l'intervento di riparazione (causa una rottura risalente a diversi anni fa) della fontana ad ovest in piazza Arringo. Un intervento necessario che ha restituito anche maggiore smalto e bellezza alla vasca interna del manufatto. L'intenzione del sindaco e di Cardinelli è quella di andare ad effettuare anche un intervento di lucidatura di tutti gli elementi bronzei.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA