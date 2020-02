Via col vento, caos in città

IL MALTEMPO

ASCOLI Alberi spezzati, lampioni buttati a terra, tegole spazzate via, coperture pericolanti e cassonetti rovesciati. Hanno superato anche i cento chilometri orari le raffiche di vento che la notte scorsa ha provocato danni in tutto il Piceno, soprattutto nell'entroterra e nella zona montana, costringendo i vigili del fuoco ad un un intenso lavoro per rimuovere i pericoli e svolgere interventi di messa in sicurezza.

L'allarme

Sono state un centinaio le chiamate ricevute dalla centrale operativa del comando provinciale da parte di cittadini che attraverso il numero di emergenza 115 hanno segnalato situazioni particolari e richiesto l'intervento dei pompieri. Se la Riviera delle Paleme e gran parte della costa questa volta è stata risparmiata, le situazioni più critiche si son avute soprattutto ad Ascoli dove la furia del vento ha creato non pochi problemi. Nel quartiere di Porta Maggiore, tanti gli aberi e i rami spezzati che sono caduti sulle strade. In via Loreto le forti raffiche hanno buttato a terra un grosso albero le cui radici hanno sollevato l'asfalto e buttato a terra parte della recinsione di un edificio. Tanti i rami caduti al parco di viale Benedetto Croce così come in via Tre Ottobre dove è stato istituito il divieto di sosta per le auto per ebvitare che potessero rimanere danneggiate. Rami spezzati anche dalle piante della scuola di via Kennedy. A pochi metri dalla piazetta delle Caldaie, invece, la furia del vento ha divelto un lampione della pubblica illuminazione. Inoltre, le folate hanno spazzato via la copertura di una pensilina alla fermata dell'autobus e buttato a terra anche scooter e moto provovcando ingenti danni.

Il centro sportivo

Ingenti i danni al centro sportivo di Pennile di Sotto dove le coperture in tela di due campi sono stati squarciati e spazzati via portandosi dietro parte della recinzione e rendendo la struttura sportiva inutilizzabile. Complicata anche la situazione a Monticelli dove un albero è caduto in via degli Iris finendo su due auto posteggiate e, inoltre, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche all'ospedale Mazzoni per tagliare una pianta che rappresentava un pericolo per automobilisti e cittadini. Si è reso necessario transennare una parte nei pressi dell'ingresso principale del nosocomio ascolano in quanto le raffiche avevano rimosso e buttato a terra parte della copertura. Sempre a Monticelli, nei pressi dell'uscita del raccordo autostradale, un albero è caduto sulla carreggiata stradale nei pressi della rotatoria per l'asse attrezzato mettendo a serio rischio l'incolumità degloi automobilisti. Anche nella vicina frazione di Marino del Tronto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere un tronco di grandi dimensioni.

Le tegole

A Folignano, una parte delle tegole del tetto della scuola di Piane di Morro sono volate via per fortuna senza creare ulteriori danni. A volare via anche tante baracche e capanni agricoli che sono stati scoperchiati o distrutti dalle improvvise folate. La tempesta di vento non ha risparmiato neppure l'area montana del Piceno e le zone terremotate. A Montegallo il vento ha ribaltato due roulotte mentre a Montemonaco sono stati notevoli i danni riportati da alcune attività del posto e, anche in questo caso, le piante spezzate e i rami caduti lungo strade. Anche ad Arquata il problema maggiore ha riguardato gli alberi finite sulle carreggiate che hanno provocato alcuni contrattempi alla circolazione stradale ma, fortunatamente, il vento non ha provocato danni alle casette. Oltre a quello dei vigili del fuoco (più di 70 interventi), intenso è stato anche il lavoro svolto dagli agenti della polizia locale di Ascoli e quello di polizia e carabinieri che sono stati impegnati anche per tutta la giornata di ieri.

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

