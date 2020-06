Via alla progettazione di tutte le aree verdi tra il Colle dell'Annunziata e la Fortezza Pia

LE RIQUALIFICAZIONI

ASCOLI L'Arengo stringe i tempi sul programmato intervento di riqualificazione del parco dell'Annunziata e della Fortezza Pia. L'Amministrazione comunale ha, infatti, appena affidato ad un tecnico specializzato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori per la riqualificazione del verde in tutta la zona che sovrasta la città. Si tratta di un passaggio importante per poter arrivare poi a sbloccare i lavori che, complessivamente, richiederanno una somma pari a 520.000 euro. L'obiettivo finale che sindaco e giunta intendono raggiungere è di valorizzare, anche in chiave turistica, tutta la parte alta della città, tra colle dell'Annunziata e la Fortezza Pia, riqualificata e adeguatamente illuminata con visibilità da ogni punto della città, raccordo autostradale incluso. Dopo l'inevitabile rallentamento per l'emergenza Coronavirus, si riprende il percorso che dovrà portare, in questa prima fase, al recupero di tutte le aree esterne tra l'Annunziata e la Fortezza Pia, rendendolr accessibile ai visitatori.

Un intervento su cui sindaco e assessore ai lavori pubblici, Cardinelli, puntano molto. L'intervento è di fatto imperniato su tre stralci, l'uno indipendente dall'altro. Il primo riguarda il collegamento tra l'Annunziata e il Polo universitario all'ex Mazzoni, favorendo dunque la fruibilità del colle da parte anche degli studenti. Il secondo, invece, per il quale ora è stata affidata la progettazione, è relativo a tutta la riqualificazione del verde dell'area esterna tra l'Annunziata e la Fortezza Pia, rendendo quindi possibile un interessante itinerario turistico nella zona. Infine, il terzo aspetto è quello dell'illuminazione di tutta l'area anche all'esterno della storica struttura di difesa della città, con la possibilità di poterla apprezzare visivamente da qualsiasi punto di osservazione. A questo punto, bisognerà attendere la progettazione per la riqualificazione del verde per poter poi procedere con l'appalto dei lavori. L'Arengo, una volta concluso questo primo intervento, vorrebbe avviare anche un successivo cantiere, fondi permettendo, per risistemare anche tutta la parte interna della Fortezza Pia.

