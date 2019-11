Via a 100 cantieri ma mancano 1.500 abitazioni

LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Pur nella palude dei ritardi, con quasi 1.500 pratiche ancora da presentare all'Ufficio ricostruzione per lo sblocco e l'ottenimento dei contributi, cominciano ad affiorare con maggiore visibilità i segnali di un avvio di questa ricostruzione anche ad Ascoli. E a segnalarlo sono le sempre più numero aperture di cantiere per la messa in sicurezza o addirittura interventi più corposi in molti edifici. Ormai sono sicuramente più di 100 i cantieri avviati (soprattutto in centro storico) o già in fase avanzata, anche se il percorso per arrivare ad una percentuale importante di ricostruzione è ancora lungo e tortuoso.

Ma oltre ai cantieri in strada, sono anche le revoche delle ordinanze in evacuazione che cominciano ad inanellarsi, per fortuna, negli ultimi mesi. E questo significa che crescono, seppur lentamente, i lavori già conclusi per quel che riguarda la restituzione ai proprietari degli immobili inagibili. Così come si iniziano a vedere anche autorizzazioni all'apertura di cantieri per la sistemazione definitiva. Quindi, segnali di qualche passo in avanti seppur in un processo che è ancora tutto in salita. Ancor più in salita se si vanno a considerare le tantissime difformità edilizie riscontrate nel 90% degli edifici presenti di cui oltre il 10% sono relative a casi di abusi importanti, per i quali si rischia anche di non poter sbloccare la ricostruzione ed i relativi contributi. E proprio su questo aspetto è iniziato un confronto continuo tra uffici tecnici comunali e associazioni degli ordini tecnici professionali per cercare di snellire il più possibile le procedure che restano, comunque, sempre farraginose e molto lunghe. Questo, va ricordato, in un contesto che vede 1.700 ordinanze di evacuazione (sicuramente un record, in questo senso) e in uno scenario in cui circa 900 famiglie per un totale di circa 2.000 persone attendono a fine mese l'arrivo del contributo di autonoma sistemazione.

l. marc.

