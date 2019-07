Vertice all'Arengo assieme ai privati sulla ricostruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCONTRO ASCOLI « E' stato un incontro cordiale e molto proficuo, l'idea è quella di organizzare un tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e tecnici esterni in modo da poter operare sinergicamente per il bene di tutto il nostro territorio». Il vicesindaco nonché assessore all'Urbanistica, Gianni Silvestri, ha commentato così il tavolo tecnico tenutosi presso la sala riunioni dello Sportello Unico per l'Edilizia alla presenza dell'architetto Ugo Galanti, dirigente del settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente, e dei...