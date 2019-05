CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTOASCOLI Ventitré attività aperte da inizio anno al 15 maggio, a fronte di dieci chiusure nello stesso lasso di tempo: sono i dati, relativi al commercio, illustrati da Massimiliano Di Micco, capolista di Per Ascoli a sostegno del candidato sindaco Marco Fioravanti: «Parliamo di dati parziali, perché a volte le attività non comunicano la loro chiusura agli uffici comunali. Il divario potrebbe dunque essere meno ampio, ma il saldo è positivo e questo ci fa ben sperare. Ci sono state 18 nuove aperture per le attività...