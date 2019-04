CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI Sugli oltre 700 candidati consiglieri una sola è stata esclusa dalla tornata elettorale in quanto il suo nome compariva contemporaneamente su due liste differenti. Si tratta di Martina Fiori iscritta sia nell'elenco di Servire Ascoli di Sergio Cinelli a sostegno di Marco Fioravanti che in Attivamente che rappresenta una delle 4 liste che hanno in Pietro Frenquellucci il candidato sindaco. Una doppia candidatura che sarebbe frutto di un'incomprensione tra i referenti delle due liste. La ragazza, infatti, avrebbe chiesto...