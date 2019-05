CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTOASCOLI «Prima gli ascolani e poi il resto del mondo». Matteo Salvini arriva in città e accende la campagna elettorale dal palco di piazza del popolo davanti alla sua gente che è giunta in migliaia per acclamare il Capitano e che ha atteso incurante dell'oltre ora di ritardo con cui il vice presidente del consiglio è arrivato nella città delle cento torri.L'ospedale«Ringrazio chi ha amministrato questa città perchè se oggi siamo così tanti vuol dire che è stata amministrata bene - ha sottolineato Salvini - e squadra che...