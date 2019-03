CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI Pietro Frenquellucci, giornalista professionista, 61 anni, è il candidato sindaco proposto agli alleati del centrosinistra dal Partito democratico. Il suo nome è stato votato all'unanimità venerdì sera dall'Unione comunale del Pd. Quei pochi che hanno dissentito nella scelta hanno preferito andarsene prima e di non partecipare al voto. Il nome di Pietro Frenquellucci (che comunque non ha ancora sciolto la riserva) sarà proposto alla coalizione per la scelta finale. Dopo il no del docente universitario Ludovico Romagni,...