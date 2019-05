CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO ASCOLI Mentre la campagna elettorale, seppur ristretta per questioni di tempo, comincia a sgomitare, affiorano tra le carte dei programmi dei sette candidati sindaci per la corsa all'Arengo, anche quelle proposte che, aldilà delle priorità, sono più originali o curiose e diversificano gli aspiranti successori di Castelli. Piero Celani Procedendo in ordine alfabetico, Piero Celani, tra le altre cose, propone l'organizzazione di un festival cinematografico ad Ascoli. Altra proposta originale, l'insegnamento di regole, lingua e...