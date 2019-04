CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTO ASCOLI La campagna elettorale entra nel vivo e, sebbene ancora le liste devono essere chiuse, gli schieramenti cominciano ad assumere una fisionomia ben definita. Il candidato del centrodestra, Marco Fioravanti, ha rimpiazzato la lista Ascoli nel futuro dell'ex assessore Tega, che si è sfilato per approdare alla corte di Piero Celani, con la lista civica che fa riferimento al vice sindaco Donatella Ferretti e al capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alessandro Bono . Si chiama Scelta responsabile la via d'uscita dei...