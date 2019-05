CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTO ASCOLI «Io non so nulla di questa storia e non c'entro nulla, preferisco parlare di altre tematiche». Marco Fioravanti, candidato sindaco del centrodestra taglia corto sul caso dei 4 aspiranti consiglieri che hanno presentato certificati penali che presentano condanne a vario titolo per minacce, lesioni, guida in stato di ebbrezza ed evasione fiscale. Aspiranti consiglieri, va sottolineato, che però non sono interdetti dai pubblici uffici e quindi hanno diritto a correre per l'elezione a Palazzo Arengo. Una regola, quella...