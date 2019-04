CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTOASCOLI Il clima di calma apparente che avvolge in queste ore il panorama politico ascolano, in realtà nasconde la concitazione di un frenetico susseguirsi di incontri e riunioni, soprattutto dopo che nel centrodestra si è concretizzata la spaccatura con le candidature ufficiali di Fioravanti e Celani. Entrambi i candidati stanno cercando di comporre la coalizione ed evitare di perdere pezzi che potrebbero rivelarsi importanti da qui al 27 aprile quando, scaduto il termine per la presentazione delle liste, i giochi e le alleanze...