VERSO IL VOTOASCOLI Era stato il primo (e l'unico) a proporre le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco del centrodestra e le primarie (seppure ridotte a sole tre persone a livello nazionale) le ha vinte. Marco Fioravanti è ufficialmente il candidato sindaco di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e ha la grossa opportunità di ottenere la rivincita dopo la cocente delusione dell'anno scorso quando perse lo scranno parlamentare per pochi voti. Ma sa perfettamente che la strada per l'Arengo è tutta in salita («mentre con...