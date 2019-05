CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI Condannati per lesioni, minacce, guida in stato di ebbrezza ed evasione contributiva. Purtroppo c'è anche questo nei curriculum di alcuni aspiranti consiglieri comunali, i quali, seppure non interdetti dai pubblici ufficiali, hanno commesso reati penali e sono stati condannati in tribunale. Già sono 4 i casi accertati ma potrebbero diventare di più durante la fase dei controlli. Pene scontate ma pur sempre condanne che lasciano qualche perplessità sul fatto che quei candidati possano, fra meno di un mese, diventare...